03 Августа 2020
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Экономика Сибирский ФО В России
ПД-14 двигатель самолет (2019) | Фото: Накануне.RU

"Иркут" получил первые отечественные двигатели для установки на МС-21. До этого летали на американских

Иркутский авиационный завод получил первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства "ОДК – Пермские моторы". Они предназначены для самолета МС-21, сообщили Накануне.RU в пресс-службе корпорации Ростех (в нее входят как ОДК, так и "Иркут" – строитель МС-21).

На первом этапе двигатели переданы на участок досборки двигательных установок. После процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на Иркутском авиационном заводе. Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году, отметили в Ростехе.

"ПД-14 – один из наиболее совершенных российский авиационных двигателей. Он отличается экономичностью, высокой тяговооруженностью и надежностью. Испытания МС-21 с российскими двигателями – знаковое событие для отечественного авиастроения", – прокомментировали событие в авиационном кластере госкорпорации.

ПД-14 двигатель самолет|Фото: Накануне.RU

ПД-14 – первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности, сообщают в Ростехе. 

Стоит отметить, что до сих пор МС-21 испытывался с американскими двигателями PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney), с ними же будут и первые несколько десятков серийных самолетов. Что касается ПД-14, то 30 августа в Неаполе был задержан топ-менеджер ОДК Александр Коршунов. Согласно обвинительному заключению Минюста США, россиянин обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Они, якобы, использовались для разработки двигателя ПД-14 для самолета МС-21. "Ведомости" и РБК пишут, что речь идет о краже интеллектуальной собственности у американской корпорации General Electric.

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"Иркут" получил первые отечественные двигатели для установки на МС-21. До этого летали на американских

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Теги: иркут, пд-14, одк, ростех



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