Не поделили деньги: депутаты ЕГД отложили вопрос о нестационарных киосках

Депутаты городской думы Екатеринбурга не смогли прийти к консенсусу с администрацией в вопросе разрешения нестационарных торговых объектов - киосков, передает корреспондент Накануне.RU.

Между членами комиссии и чиновниками возник вопрос о распределении денег за аренду. В итоге, вопрос был отложен.

Отметим, что первоначально выручка за аренду киосков должна была направляться в районные администрации. Однако, городские парламентарии выступили против.