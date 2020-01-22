Мишустин назначил своего пресс-секретаря

Напомним, 21 января был утвержден новый состав правительства. В числе вице-премьеров сразу двое заместителей главы кабмина Михаила Мишустина из ФНС.

Пресс-секретарь нового премьера не будет иметь статус заместителя главы аппарата правительства. Пресс-секретари прежнего премьера Дмитрия Медведева ( Наталья Тимакова и Олег Осипов ) являлись заместителями главы аппарата правительства.





