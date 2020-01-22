03 Августа 2020
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Политика В России Москва
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов (2020) | Фото: Совет Федерации

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности Генпрокурора России

Совет Федерации 22 января утвердил в должности генерального прокурора России Игоря Краснова, до этого работавшего заместителем главы СКР. Также сенаторы единогласно высказались по освобождению от должности генпрокурора Юрия Чайки – он переходит на работу в полпредство президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент Накануне.RU.

О смене генерального прокурора России стало известно 20 января.

"Мы выражаем вам, Юрий Яковлевич, благодарность за плодотворное сотрудничество и работу на данном посту", - отметил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Ваша работа в течение почти 14 лет стала важной вехой. Эффективность работы прокуратуры у нас ни у кого не вызывает сомнений. Такой высокий и честно заработанный авторитет прокуратуры я считают и вашей заслугой, Юрий Яковлевич!" – заметила спикер СФ Валентина Матвиенко. Чайке вручили почетную грамоту за плодотворное сотрудничество с Советом Федерации.

чайка юрий яковлевич генеральный прокурор рф|Фото: Накануне.RU

"Для меня было большой честью 14 лет возглавлять прокуратуру. Это пятый показатель за 300 лет, за это время сменилось 53 прокурора. За это время действительно вырос авторитет прокуратуры", - заявил Юрий Чайка, выступая в Совете Федерации.

"Краснов имеет безупречную репутацию", - заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Он отметил, что Краснов полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам на пост генерального прокурора.

"За почти 300-летнюю историю прокуратуры сформировалась эффективная система органов правопорядка. Во многом ответственность за благополучие граждан и государства лежит на прокуратуре", - сказал Краснов, выступая перед сенаторами.

Он отметил, что надзорное ведомство будет работать особо пристально по нацпроектам и другим предложениям президента, поскольку они предполагают выделение значительных бюджетных средств и могут привести к попыткам хищения. Он собирается, "сохранив лучшее в прокурорском опыте" начать модернизацию, в том числе с помощью цифровых технологий. По мнению Краснова, прокуратура также должна будет наладить диалог с бизнес-сообществом. Также он анонсировал усиление борьбы с коррупцией, ориентирование прокуроров не на формальную работу, а на улучшение жизни людей. "Работники прокуратуры, как и другие служащие, должны обратить внимание на запросы граждан", - процитировал Краснов Путина, заметив, что показатели эффективности работы прокуратуры иногда можно назвать "лукавыми" из-за нерадивого подхода некоторых сотрудников.

Игорь Краснов|Фото: Следственный комитет РФ

Краснов считает, что прокуратура должна принимать обоснованные решения при принятии решений о возбуждении уголовных дел в отношении бизнеса. Что касается проверок бизнеса, новый генеральный прокурор вспомнил трагедию в ТЦ "Зимняя вишня" и заметил, что формальный подход к проверкам – бич всех надзорных органов.

Новый генеральный прокурор заявил, что будет дана оценка всем прокурорам Российской Федерации, обещал разобраться с "клетками", в которых предстают перед судом обвиняемые (но не признанные еще судом виновными), намерен бороться с бюрократией и обещал провести ревизию наиболее актуальных для страны вопросов и сосредоточиться на них, руководствуясь принципом "лучше меньше, да лучше", вернуться к "классической функции прокуроров".

Краснов прокомментировал взаимодействие прокуратуры с СКР. "Мой опыт работы в СКР позволит мне по-новому смотреть на работу не только с этим ведомством, но и с МВД, понимать процесс. Я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения. Сначала надо посмотреть, как и что работает, но какая-то настройка взаимодействия точно будет", - заметил чиновник.

При этом он отметил, что не поддерживает передачу прокуратуре дополнительных полномочий по контролю за следствием, поскольку это нарушит существующий баланс, а предпочитает интенсивный путь развития в рамках существующих полномочий.

Совет Федерации, Матвиенко|Фото:Накануне.RU

Сенаторы рассыпались в комплиментах Краснову. Мизулина указала на "безупречную репутацию" нового генпрокурора, Джабаров рассказал, что не смог нагуглить ни одного отрицательного отзыва на Краснова. Сенатор Олег Королев вообще предложил расширить и усилить полномочия прокуратуры. "Это человек из системы, а не из Садового кольца, не из политики. Человек, который сам себя сделал. Как Ломоносов, из города Холмогоры прошел путь от следователя простого", - сравнила Матвиенко Краснова с великим русским ученым.

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Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности Генпрокурора России

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Теги: игорь краснов, юрий чайка, генеральный прокурор, совет федерации



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