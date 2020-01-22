На Южном Урале мужчина получил тюремный срок за попытку продать крупную партию наркотиков

В Миассе суд признал виновным местного жителя в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в управлении ФСБ России по Челябинской области.

Мужчину задержали в январе прошлого года. В квартире, которую злоумышленник арендовал в Челябинске, изъято около 850 граммов карфентанила и героина.

"Дурь" мужчина купил у неустановленного лица и хотел расфасовать их на мелкие партии, после чего продать через размещение закладок, однако сделать этого не успел.