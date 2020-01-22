На Московской бирже рухнули акции "Сургутнефтегаза"

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" обвалились в цене к уровню месячной давности, сообщает "Интерфакс".

Их стоимость упала на 5,5 % до 49,19 руб., минимум сделок составил 48,82 руб. (то есть падение составило еще больше – 6,2%), при объеме торгов более 2,38 млрд руб. "Префы" компании подешевели на 1,3 %, до 37,19 руб. за штуку.

Напомним, в конце декабря обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подскочили до 51,66 руб. за штуку (+7,4%, максимум дня и новый пик – 51,75 руб.) при объеме торгов 6,952 млрд руб. "Префы" "Сургутнефтегаза" показали тогда более скромную динамику: бумаги выросли на 1% до 38,19 руб./штуку. До этого акции принадлежащей Владимиру Богданову компании подскакивали в цене в середине первого месяца зимы. 12 декабря обыкновенные акции "СНГ" показали суточный рост в 7%. Привилегированные — 2%. Из-за этого скачка СНГ обогнал по капитализации "Газпром нефть". До этого такое происходило в октябре.