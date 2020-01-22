Спикер екатеринбургской думы: Депутаты переедут в "Пассаж"

Председатель екатеринбургской городской думы Игорь Володин рассказал о том, что дума переедет в здание торгового центра "Пассаж".

"Вопреки всему, переезд состоится. А те, кто против него, просто пиарятся", - сказал Володин.

Отметим, что ТЦ "Пассаж" принадлежит организации "Малышева 73". В Екатеринбурге ни для кого не секрет, что эта компания была некогда аффилирована со структурами серого кардинала свердловской политики Владимира Тунгусова. Однако, судя по успешному развитию бизнеса в том числе и в последние годы, владельцы сумели правильно встроиться и посттунгусовскую конфигурацию свердловского политбомонда.

В "Пассаже", как ожидается, городской думе будут отданы два этажа.

Между тем, отметим, что не все городские депутаты приветствуют предстоящее новоселье. Например, восходящая политическая звезда екатеринбургской политики Алексей Вихарев в вопросе о грядущих новациях по месту расположения думы осторожен.

"После заседания думы мы соберемся с депутатами и обсудим, как будут тратиться те деньги, которые остались. Мы должны выработать компромисс. Время у нас еще есть", - сказал Накануне.RU депутат Вихарев.

Состоится ли в результате перемещение городских парламентариев в здание "Пассажа", горожане, видимо, узнают в ближайшее время.