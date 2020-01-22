03 Августа 2020
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Спорт За рубежом
Артемий Панарин (2019) | Фото: instagram.com/artemiypanarin

Панарин получил травму и не примет участие в Матче звезд НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в официальном Твиттере НХЛ.

Известно, что Панарин получил травму верхней части тела и поэтому не сможет сыграть. Вместо него на Матч звезд в срочном порядке вызван его одноклубник - американский форвард Крис Крайдер.

В этом году звездный уик-энд пройдет в Сент-Луисе с 24 по 26 января.

Напомним, Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" летом прошлого года. Сообщалось, что соглашение рассчитано на семь лет, общая сумма - 81,5 млн долларов. В среднем годовая зарплата россиянина составит около 11,642 млн, она вторая по уровню в лиге.

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Панарин получил травму и не примет участие в Матче звезд НХЛ

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Теги: Панарин, НХЛ, Матч звезд



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