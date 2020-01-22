Панарин получил травму и не примет участие в Матче звезд НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не примет участие в Матче звезд Национальной хоккейной лиги. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается в официальном Твиттере НХЛ.

Известно, что Панарин получил травму верхней части тела и поэтому не сможет сыграть. Вместо него на Матч звезд в срочном порядке вызван его одноклубник - американский форвард Крис Крайдер.

#NHLAllStar Update: @NYRangers forward Chris Kreider will replace teammate Artemi Panarin at the 2020 Honda NHL All-Star Game. pic.twitter.com/XbWIeIuhJb — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 22, 2020

В этом году звездный уик-энд пройдет в Сент-Луисе с 24 по 26 января.

Напомним, Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс" летом прошлого года. Сообщалось, что соглашение рассчитано на семь лет, общая сумма - 81,5 млн долларов. В среднем годовая зарплата россиянина составит около 11,642 млн, она вторая по уровню в лиге.