03 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Заседание суда по делу Александра Окулова (2020) | Фото: Накануне.RU

Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, был ранее судим

Судебный процесс в отношении Александра Окулова, обвиняемого в убийстве двухлетней девочки из-за пролитого ею алкоголя в Ирбите, все еще продолжается. Ранее сообщалось, что подсудимый обвинил во всем отца девочки, оправдываясь тем, что никогда не причинил бы вреда ребенку. Однако стало известно, что ранее мужчина уже имел судимости, в том числе и за жестокое обращение с детьми.
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Напомним, что Александр Окулов, 1979 года рождения, зарегистрированный и проживающий в Ирбите, по версии следствия, вечером 23 марта 2019 г. убил двухлетнюю дочку (2016 года рождения) своей падчерицы, которая оставила отчима присматривать за детьми и ушла на работу. В квартире также находился старший брат жертвы (2015 года рождения), который получил сильную психологическую травму.

Как стало известно от младшего лейтенанта полиции, приехавшего на вызов на место происшествия, уралец ничего не мог пояснить, кроме того, что не убивал девочку, передает корреспондент Накануне.RU. Свидетель отметил также и то, что мужчина нервничал, когда вопрос касался его местонахождения в момент происшествия и самого убийства.

"Сказал, что ничего не знает. Особенный акцент делал на том, что спал в момент убийства и ничего не видел. Но у него даже удивления никакого не было, когда ему сообщили о том, что у девочки обнаружили ножевые ранения", - рассказывает свидетель.

На допросе мужчина также заявлял о непричастности к содеянному. Говорил, что уснул на кресле вместе с внуком. Потом его разбудила девочка и тот укрыл ее одеялом и уложил спать. Когда проснулся, обнаружил ребенка с ножевыми ранениями под одеялом и вызвал полицию. Однако, после предъявленных ему доказательств в виде запертой двери, которую можно было открыть только изнутри, уралец во всем сознался и написал явку с повинной. По словам свидетелей, мужчина был выпившим, однако имел четкую речь, твердо писал и в целом был вполне в адекватном состоянии.

Согласно изложенному в повинной, девочка, прыгая на кровати, случайно опрокинула стакан с алкоголем. После мужчина налили еще, но ребенок опрокинул и второй стакан, тогда подсудимый, в порыве гнева, схватил ребенка за шею, унес ее в коридор и зарезал. На месте преступления были найдены пятна крови, а также окровавленный нож в раковине. Сейчас подсудимый проходит по делу ст.105 ч.2 п.п.в,д УК РФ "Убийство малолетнего с особой жестокостью". Ему грозит срок до пожизненного заключения. Для уточнения информации о других судимостях Александра Окулова, направлен запрос в следственный комитет РФ по Свердловской области. Известно, что он был судим, в числе прочего, за жестокое обращение с детьми, на данный момент все судимости мужчины погашены.

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Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, был ранее судим

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Теги: Ирбит, заседание суда, убийство, ребенок, Окулов



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Ранее 20.01.2020 16:04 Мск Уралец, обвиняемый в убийстве двухлетней внучки из-за разлитого алкоголя, обвинил в трагедии отца ребенка
Ранее 24.12.2019 09:03 Мск Уралец жестоко убил 2-летнюю девочку, которая не давала ему выпить

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