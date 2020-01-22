В Нижневартовске назначен новый замглавы по социальной политике

В Нижневартовске назначен новый заместитель главы города, директор департамента по социальной политике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, в конце прошлой недели в администрации официально подтвердили информацию об увольнении прежнего заместителя главы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной. По информации городских властей, с 20 января она ушла в очередной отпуск с последующим увольнением по собственному желанию. До этого телеканал "N1" со ссылкой на свои источники сообщал, что причиной увольнения чиновницы якобы стал "целый ком претензий". По данным канала, Волчанина "втянулась в аппаратные игры и у нее были конфликты с другими блоками мэрии".

21 января на должность замглавы города и директора "социального" департамента получила Ирина Воликовская. Ранее она трудилась заместителем директора городского департамента ЖКХ.

Добавим, ранее одним из успешных примеров взаимодействия горожан столицы Самотлора и властей города стала модернизации помещений Зала международных встреч, в котором заменили освещение. Теперь он полностью соответствует требованиям Всероссийской федерации волейбола. Результаты сотрудничества оценил глава города Василий Тихонов.