Процесс по импичменту Трампа пройдет в Сенате США в ускоренном режиме

Сенат США принял предложенную спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом.

Голоса распределились строго по партийной линии: 53 республиканца высказались за, 47 демократов выступили против, передает ТАСС.

Резолюция позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в ускоренном режиме. Предполагается, что он займет около двух недель.

Макконнелл заявлял, что настроен на скорейшее завершение процедуры импичмента, которая увенчается оправданием Трампа.

Главе Белого дома инкриминируется злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса. Как уже отмечалось, при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю.