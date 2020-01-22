В Прикамье на школьника упали футбольные ворота, пострадавший – в реанимации на ИВЛ

Трагедия произошла в селе Култаево: на ученика рухнули футбольные ворота, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минздрава Прикамья.

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Ворота упали на 10-летнего пострадавшего на купольном стадионе. Через 20 минут после поступления сигнала на место приехала бригада "скорой помощи", ученика госпитализировали.

Диагноз – сильный ушиб головы. Пострадавшего осмотрели нейрохирурги, после его прооперировали. Сейчас он – на искусственной вентиляции легких, состояние стабильное, прогноз положительный.