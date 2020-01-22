03 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожар в доме, Богданович (2019) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

На Среднем Урале пропал татуированный с ног до головы пенсионер

На Среднем Урале ищут без вести пропавшего пенсионера. У него есть особые приметы в виде многочисленных татуировок.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, разыскивается 63-летний Сергей Лузин. Вечером 27 октября 2019 года мужчина ушел из дома по улице Металлургов, 1А в Ревде и больше его никто не видел.

Поскольку у пропавшего не было намерений куда-либо уехать или скрыться от родственников, а также не имелось заболеваний, которые могли бы вызвать потерю памяти, было принято решение возбудить уголовное дело об убийстве. Сейчас следователи обращаются за помощью.

Розыск пенсионера в Ревде(2020)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Приметы Лузина: на вид 60-65 лет, рост 170 см, волосы седые, стрижка короткая. На момент исчезновения был одет: темная куртка-фуфайка, черные сапоги. Особые приметы: на груди слева татуировка в виде надписи "Надя", на левом предплечье выбит образ женщины, а на ноге выше колена - наколка в виде креста.

"Всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении указанного мужчины, а также об обстоятельствах его исчезновения, просим сообщить данную информацию по телефонам: 8 (34397) 3-45-18, 5-15-68, либо по линии 02", - добавили в ведомстве.

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На Среднем Урале пропал татуированный с ног до головы пенсионер

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Теги: пенсионер, татуировки, розыск



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