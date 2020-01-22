В ДНР задержан ректор юридической академии по подозрению в организации заказного убийства

В ДНР задержан ректор Донбасской юридической академии Сергей Гончаров по подозрению в организации заказного убийства. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Гончаров хотел убить руководство Министерства образования ДНР, но его предотвратили сотрудники УБОП. Мотивы преступления окончательно не установлены, но в ноябре коллегия при министерстве отклонила заявку академии на аккредитацию из-за выявленных нарушений. По этому поводу была создана временная парламентская комиссия, которая должна была проверить законность отказа вузу в аккредитации.

Отмечается, что для поиска убийцы Гончаров воспользовался старыми связями в криминальных кругах и передал исполнителю личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв, составил план убийства. Для вознаграждения убийца должен был предъявить доказательства заказчику и немедленно покинуть территорию ДНР.

Также сообщается, что объем собранных доказательств позволяет однозначно установить вину ректора. Возбуждено уголовное дело. Гончарову грозит наказание вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.