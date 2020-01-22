03 Августа 2020
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Общество В России Москва
Награждение ветеранов к 75-летию Победы в полпредстве (2020) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко призвала выполнять любые просьбы и пожелания ветеранов в год 75-летия Победы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты заявила, что любые пожелания, любые просьбы ветеранов в год 75-летия Победы должны быть исполнены, передает корреспондент Накануне.RU. "Это наш гражданский долг", - заметила председатель СФ, подчеркнув, что "тон здесь задал президент, который недавно встречался с ветеранами". Вероятно, она имела в виду решение выделить перед Днем победы ветеранам, приравненным к ним категориям по 75 тыс. руб.
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Матвиенко призвала выполнять любые просьбы и пожелания ветеранов в год 75-летия Победы

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Теги: валентина матвиенко, ветераны, день победы



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