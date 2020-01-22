Матвиенко призвала выполнять любые просьбы и пожелания ветеранов в год 75-летия Победы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты заявила, что любые пожелания, любые просьбы ветеранов в год 75-летия Победы должны быть исполнены, передает корреспондент Накануне.RU. "Это наш гражданский долг", - заметила председатель СФ, подчеркнув, что "тон здесь задал президент, который недавно встречался с ветеранами". Вероятно, она имела в виду решение выделить перед Днем победы ветеранам, приравненным к ним категориям по 75 тыс. руб.