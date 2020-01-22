Дуров назвал сервис iCloud официальным инструментом для слежки

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Сервис подбора сантехников: http://remont.youdo.com/plumbers/heating-systems/install-counter/shift/install/, лучшие цены тут.
Юду: http://remont.youdo.com/tile/bathroom/, лучшие цены здесь.
Услуги автоперевозок: http://perevozki.youdo.com/passenger/minibuses/brand/gaz/bezvoditeiya/, подробности по ссылке.



Наука и техника За рубежом
Павел Дуров (2014) | Фото:TechCrunch

Дуров назвал сервис iCloud официальным инструментом для слежки

Облачный сервис хранения данных iCloud (Apple) официально является инструментом слежки американских спецслужб, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Такое заявление он сделал в связи с новостью о том, что американская компания отказывается шифровать резервные копии сервиса.

При этом, по словам Дурова, приложения, которые используют iCloud, "являются частью этой проблемы". В частности, речь идет о WhatsApp.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Apple отказалась от шифрования облачного сервиса iCloud под давлением ФБР. Источник сообщил, что компания не планирует снова "тыкать палкой в медведя", рискуя получить новый конфликт со спецслужбами, пишет Regnum.

Создатель Telegram, напомним, призывал пользователей удалить приложение WhatsApp с устройств из-за возможных хакерских атак. Дуров заявил, что программа не только не защищает сообщения своих пользователей, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дуров назвал сервис iCloud официальным инструментом для слежки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Павел Дуров, iCloud



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров