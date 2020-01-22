Дуров назвал сервис iCloud официальным инструментом для слежки

Облачный сервис хранения данных iCloud (Apple) официально является инструментом слежки американских спецслужб, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Такое заявление он сделал в связи с новостью о том, что американская компания отказывается шифровать резервные копии сервиса.

При этом, по словам Дурова, приложения, которые используют iCloud, "являются частью этой проблемы". В частности, речь идет о WhatsApp.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Apple отказалась от шифрования облачного сервиса iCloud под давлением ФБР. Источник сообщил, что компания не планирует снова "тыкать палкой в медведя", рискуя получить новый конфликт со спецслужбами, пишет Regnum.

Создатель Telegram, напомним, призывал пользователей удалить приложение WhatsApp с устройств из-за возможных хакерских атак. Дуров заявил, что программа не только не защищает сообщения своих пользователей, но еще используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений, которые не имеют отношения к мессенджеру.