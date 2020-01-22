03 Августа 2020
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Политика В России Москва
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

Матвиенко предложила расширить список должностей, на которых нельзя иметь двойное гражданство

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты заявила о начинающейся "новой странице отечественного парламентаризма", передает корреспондент Накануне.RU.

"СФ незамедлительно откликнулся на инициативы президента. Мы подготовили перечень поручений по исполнению послания. Он будет для нас дорожной картой. Другое ключевое событие в жизни страны – утверждение нового состава правительства. Обновление и омоложение прошло спокойно, сохраняется и преемственность в работе кабинета министров. Радует, что в составе люди профессиональные, с опытом в самых разных сферах, молодые. Председатель – современно мыслящий человек с хорошим образованием, которого мы хорошо знаем", - заявила Валентина Матвиенко.

Глава палаты также прокомментировала грядущую конституционную реформу. "Мы уже начали обсуждение новых полномочий, которые будут возложены на Совет Федерации", - рассказала Матвиенко. "Вводится определение сенатор Российской Федерации. Очень важно, чтобы это было закреплено в Конституции. Это возвращение к корням. Еще одно нововведение – запрет на двойное гражданство и вида на жительство в другой стране. Это давно назревшая тема. Недостаточное внимание к этой проблеме может дорого обойтись нашей страны. Есть сведения, что такими гражданствами могут обладать и некоторые наши дипломаты. Думаю, что речь может идти о расширении перечня должностей, на которых нельзя иметь двойное гражданство", - отметила спикер.

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Матвиенко предложила расширить список должностей, на которых нельзя иметь двойное гражданство

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Теги: валентина маотвиенко, послание президента, совет федерации, двойное гражданство.



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