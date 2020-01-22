03 Августа 2020
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге не в меру настойчивую микрофинансовую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге микрофинансовая компания оштрафована на 100 тысяч рублей за свою назойливость. Организация пыталась обжаловать это решение, но безуспешно.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в марте 2019 года один из жителей уральской столицы заключил договор займа с ООО МКК "Смартмани.ру" и затем не смог выплатить деньги, накопив задолженность. Чтобы вернуть ее, специалисты компании стали звонить отцу заемщика.

Как установил суд, делали они это весьма настойчиво - порой до восьми раз в сутки. Мужчина не выдержал давления и обратился за помощью в УФССП по Свердловской области, написав заявление и предоставив распечатку телефонных разговоров. 29 августа в отношении "Смартмани.ру" был составлен протокол об административном нарушении. По решению Кировского районного суда Екатеринбурга микрофинансовой компании назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Впоследствии представитель юридического лица обжаловал это постановление в Свердловском областном суде и просил отменить его. Однако облсуд оставил решение районного суда без изменений.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств.

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В Екатеринбурге не в меру настойчивую микрофинансовую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей

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Теги: коллекторы, звонки, штраф, Екатеринбург



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