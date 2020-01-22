Решетников на посту министра продолжит курировать начатые в Прикамье проекты

Губернатор Пермского края Максим Решетников на посту министра экономического развития РФ продолжит курировать начатые им в Прикамье проекты. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил депутат краевого заксобрания Олег Постников.

Депутат отметил, что слухи о возможном повышении главы региона ходили, однако подобные назначения - "всегда неожиданность".

"Я рад за Максима Геннадьевича, потому что это очень серьезное повышение, и показатель отношения к уровню его компетенций на федеральном уровне. Он всегда на федеральном уровне защищал интересы Пермского края. Я надеюсь, что эта традиция продолжится, и он не забудет регион. Слухи ходили разные, но я надеялся, что это только слухи. Но, в любом случае, я рад, что он остается куратором "Пермь-300" и мы увидим ввод тех важных объектов, которые в Перми были запланированы к сдаче в 2023 г. На федеральном уровне и с новыми полномочиями у него будет возможность помочь в некоторых моментах для ускорения проектов и их реализации, в том числе финансово. Все зависит от того, кто возглавит Пермский край и какими будут отношения между и.о. и Максимом Решетниковым. От этого многое зависит, чтобы Пермь не потерялась в федеральной повестке", - высказал мнение парламентарий.

Речь идет о масштабных инфраструктурных проектах, начатых в рамках празднования 300-летнего юбилея краевого центра (благоустройство набережной, масштабные реконструкции дорог в столице края, закрытие перегона Пермь I - Пермь II, реконструкция эспланады, завод Шпагина), а также о строительстве второй очереди Чусовского моста. Отметим, что ранее подготовкой к 300-летию Перми руководил Виталий Мутко.

В пресс-службе губернатора заявили, что приказов об отмене каких-либо проектов не поступало. "Правительство Пермского края работает в прежнем составе и в прежнем режиме. Все решения вице-премьеров и министров в рамках своих полномочий легитимны", - заявили в пресс-службе.

Председатель Общественного совета при Минтрансе Пермского края Павел Чумаков считает, что инфраструктурные проекты будут реализованы, поскольку регион движется именно в том направлении, которое обозначил президент России Владимир Путин.

"Сегодня уже открыто движение по обходу поселка Куеда, идет строительство обхода Чусового, продолжается реконструкция Восточного обхода Перми, проектируется Северный обход Перми. Обходы населенных пунктов – это и сокращение времени в пути транзитного транспорта, и улучшение экологии в самих населенных пунктах, и безопасность дорожного движения, и снижение количества ДТП. Продолжается реконструкция и ремонт автодорог между городами и селам Пермского края. В 2019 году в регионе отремонтировано и построено порядка 900 км автодорог. Работы шли на таких объектах, соединяющих крупные населенные пункты Прикамья, как Полазна-Чусовой, Пермь-Березники, Кудымкар-Гайны и других автодорогах. Как пример, Березниковско-Соликамская агломерация – крупный социальный и промышленный центр. Существующая трасса третьей категории между городами не удовлетворяла потребности населения. Региональными властями принято решение о реконструкции автодороги Соликамск-Березники. Уже завершен первый этап. Идут работы на очередном участке. Автодорога будет четырехполосной, более удобной и безопасной. Её планируется сдать в конце 2021 года. Несомненно, соединение новыми автотрассами городов и сел Прикамья – это серьезный толчок для социально-экономического развития региона, повышения его инвестиционной привлекательности", - высказался он.

Отметим, наблюдатели полагают, что Решетникову предстоит наводить порядок со статистикой, макроэкономическими показателями и присматривать за реализацией нацпроектов.