03 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
дом, Труда, объект культурного наследия (2020) | Фото: 2gis.ru

Пять лет тюрьмы грозит челябинцу за поджог дома на улице Труда, который является объектом культурного наследия

За поджог объекта культурного наследия в Челябинске будут судить 22-летнего местного жителя.

В августе прошлого года он пробрался в здание, в котором в тот момент не было сторожа, и поджег его из хулиганства, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Ущерб составил 5 млн руб.

дом, Труда, объект культурного наследия(2020)|Фото: 2gis.ru

Пострадавшее здание - дом №56 на улице Труда. Его построил еще в 19 веке крестьянин Дмитрий Пчелин. Летом 1893 года в одном из помещений дома некто Балашов организовал марксистский кружок, в который входили работники управления строительства железной дороги. Уже в 20 веке в здании жил известный на весь Советский Союз писатель Юрий Либединский с семьей.

Поджигатель не признал свою вину, уголовное дело передано в суд, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

дом, Труда, объект культурного наследия(2020)|Фото: 2gis.ru

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Пять лет тюрьмы грозит челябинцу за поджог дома на улице Труда, который является объектом культурного наследия

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Теги: дом, Труда, Челябинск, поджог, пожар, прокуратура, объект культурного наследия



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