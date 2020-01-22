Пять лет тюрьмы грозит челябинцу за поджог дома на улице Труда, который является объектом культурного наследия

За поджог объекта культурного наследия в Челябинске будут судить 22-летнего местного жителя.

В августе прошлого года он пробрался в здание, в котором в тот момент не было сторожа, и поджег его из хулиганства, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Ущерб составил 5 млн руб.

Пострадавшее здание - дом №56 на улице Труда. Его построил еще в 19 веке крестьянин Дмитрий Пчелин. Летом 1893 года в одном из помещений дома некто Балашов организовал марксистский кружок, в который входили работники управления строительства железной дороги. Уже в 20 веке в здании жил известный на весь Советский Союз писатель Юрий Либединский с семьей.

Поджигатель не признал свою вину, уголовное дело передано в суд, мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.