Амурские врачи готовятся к вспышке китайского коронавируса

В связи с распространением в Китае коронавируса нового типа Амурская инфекционная больница переведена в режим повышенной готовности, сообщает областное правительство.

Персонал медучреждения подготовлен к работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций, врачи прошли соответствующий инструктаж. В больнице подготовлен изолированный лечебный блок и необходимый запас медикаментов.

Напомним, Роспотребнадзор не исключил попадания в Россию коронавируса из Китая. Однако вероятность его распространения низкая, считают в ведомстве.

Новый тип коронавируса назвали 2019-nCoV. Известно, что вспышка началась в городе Ухань в центральном Китае. Штамм возник у животных и передался людям, а теперь выяснилось, что он также передается и от человека к человеку.

Накануне первый заболевший им был выявлен в США, им оказался приехавший из Китая турист. Ранее заболевшие новым вирусом были выявлены в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Как передает Regnum, китайские власти пригласили специалистов ВОЗ в Ухань, где произошла вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.

Органы здравоохранения КНР опровергли завышенные цифры, приводившиеся в западной прессе (там говорилось о 1700 заболевших пневмонией нового типа). Тем не менее, к настоящему времени известно, что заражены уже более четырехсот человек, девять из которых скончались.