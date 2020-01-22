За мошенничество на 50 миллионов осужден экс-директор фирмы "Челябгорзеленстрой"

В Челябинске осужден экс-директор фирмы "Челябгорзеленстрой", его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

С 2014 по 2016 годы директор со счетов предприятия "выудил" около 50 млн руб.

Фирма ежегодно заключала госконтракты с мэрией Челябинска. За их исполнение директор получал деньги, переводил их на счета фирмы, а потом заключал фиктивные договоры с подставными фирмами на выполнение аналогичных работ.

Работы эти фактически были выполнены подчиненными сотрудниками - директор после этого отдавал распоряжение бухгалтеру на перечисление денег аффилированным фирмам за якобы выполненные ими работы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Вместо зачисленных на расчетные счета организаций денег директор получал наличные средства, которые присваивал.

Суд признал экс-директора виновным, назначив ему 4 года в колонии общего режима и штраф в 300 тыс. руб.