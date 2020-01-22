03 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Максим Решетников (2017) | Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Возглавить Пермский край может близкий Собянину "варяг" из Свердловской области

Получить должность губернатора Пермского края могут политики из Свердловской области. Наиболее вероятной называют кандидатуру первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова, вторая фигура, которая может занять должность главы Прикамья - замглавы Свердловской области Олег Чемезов.

Как сообщил Накануне.RU, гендиректор Центра политических технологий PRОПОЛИТИКА Алексей Швайгерт, эта гипотеза выглядит вполне разумной.

"Пермский край должен остаться в орбите влияния господина Собянина (мэр Москвы Сергей Собянин). Не секрет, что ряд уральских губернаторов, включая Решетникова, входят в так называемый "клан Собянина" или в сферу влияния. Они связаны с ним по совместной работе, прежде всего, в Тюменской области, потому что Тюмень, как известно, некая политическая родина Собянина, там он был губернатором и начал становление в качестве федерального политика. Поэтому, логично, что на место Решетникова должен быть делегирован кто-то, кто уже связан с Собяниным, работал с ним. Здесь на ум приходят две фамилии - господин Алексей Орлов, которого уже достаточно долго сватают, сперва на пост губернатора Югры, а в последние дни - как врио главы Пермского края. Либо господин Олег Чемезов, который также связан с командой Собянина и сейчас работает в команде Куйвашева", - прокомментировал эксперт.

Однако, он отметил, что есть и вторая версия: вполне возможно, Пермский край, в рамках внутриэлитных расторговок может быть отдан какой-то иной группе. Например, Ростехнологиям - достаточно влиятельная группа, которая в Правительстве получила некоторое ослабление в связи с уходом ряда министров. И в качестве компенсации баланса интересов, в зону из влияния может быть передан Пермский край, поскольку регион "интересный, промышленный, в нем есть нефтеперерабатывающие отрасли". Конкретных фамилий эксперт не назвал.

При этом, политолог не исключил, что возможно назначение получит кто-то из министров, не попавших в новое Правительство.

Депутат краевого заксобрания Олег Постников выразил мнение, что, скорее всего, гипотезы политологов о грядущем назначении Чемезова или Орлова не подтвердятся.

"Любые обсуждения - это фальстарт. Если идет какое-то обсуждение, то, скорее всего, эти люди не будут врио, потому что, если бы было так всегда, мы бы уже могли составить график плановых замен губернаторов и смотреть: выполняется ли план или нет. Но такого плана не существует. Думаю, что кандидатуры, которые будут предложены президенту, будут предложены на основе их профессиональных качеств. Я пока работаю, исполняю свои обязанности, как член бюджетного комитета. Мы рассматриваем вопросы, которые безотносительны к тому, кто руководит Пермским краем, потому что мы исполняем поручения избирателей. Для нас вопрос, кто будет исполнять важен, но не настолько, чтобы все отложить и ждать, кто же возглавит Пермский край", - прокомментировал депутат.

Отметим, что появилась информация, о том, что кандидатуру нового губернатора Пермского края уже завтра может представить полпред президента в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании заксобрания региона. Однако, подтверждения этой информации пока нет. В полпредстве корреспонденту Накануне.RU сообщили, что не знают ничего о планах полпреда приехать с рабочим визитом в Пермь.

Напомним, глава края Максим Решетников покинул губернаторский пост и назначен в новое Правительство России министром экономического развития.

Решетников был губернатором с сентября 2017 года. С апреля 2012 года работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы. Выборы губернатора состоятся 13 сентября.

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Возглавить Пермский край может близкий Собянину "варяг" из Свердловской области

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Теги: Максим Решетников, губернатор Пермского края, Алексей Орлов, Олег ЧЕмезов, отставка, назначение, клан Собянина



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