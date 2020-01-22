03 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
Кетовский районный суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Зауральские прокуроры нашли сайты, на которых предлагалось купить поддельные водительские права

Сотрудники прокуратуры Кетовского района Зауралья нашли в интернете несколько сайтов, на которых продавали поддельные водительские удостоверения.

Посетители сайта могли без всякого прохождения процедуры обучения за деньги получить права, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Распространение такой информации запрещено, так как за подделку документов установлена уголовная ответственность.

В Кетовский районный суд было направлено 5 исков о признании данной информации запрещенной к распространению, все иски удовлетворены.

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Зауральские прокуроры нашли сайты, на которых предлагалось купить поддельные водительские права

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Теги: Кетово, прокуратура, водительские права, подделка



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