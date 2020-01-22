03 Августа 2020
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Экономика В России За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Наихудший сценарий: Boeing заявил, что 737 MAX вернутся в небо не раньше лета 2020 года

"Наихудшие сценарии кризиса с Boeing 737 MAX больше не выглядят надуманными", пишет Bloomberg. Производитель заявил, что его самая оптимистичная оценка по возвращению 737 MAX в небо – середина 2020 года. Сообщается, что эти временные рамки связаны с новым, недавно обнаруженным дефектом программного обеспечения самолета. При этом производитель даже не оценивает сроки, которые после доработки понадобятся авиационным властям на ресертификацию самолета.

Напомним, авиационные власти по всему миру "приземлили" самую продаваемую модель Boeing после того, как на протяжении шести месяцев разбились два 737 MAX, в катастрофах погибло 346 человек. Следствие пришло к выводу, что катастрофы могли произойти из-за дефекта в ПО и неумении экипажей работать с его обновленной версией.

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Наихудший сценарий: Boeing заявил, что 737 MAX вернутся в небо не раньше лета 2020 года

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Теги: boeing 737 max, возвращение, доработка, ресертификация



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