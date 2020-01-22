03 Августа 2020
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Спорт Свердловская область
лыжня россии (2017) | Фото: Накануне.ru

Массовая гонка "Лыжня России" в Нижнем Тагиле стартует выстрелом из пушки

В Нижнем Тагиле утвержден план проведения 18-й традиционной Уральской лыжной гонки в рамках всероссийской массовой гонки "Лыжня России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет 8 февраля на полигоне "Старатель" Нижнетагильского института испытания металлов. В этом году траектория трассы изменена таким образом, чтобы вся она хорошо просматривалась со зрительских трибун.

В числе почетных гостей ожидается губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: он даст старт соревнованиям залпом из пушки. Кроме него, в VIP-забеге примут участие члены областного правительства, депутаты Законодательного собрания и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев: все они пробегут дистанцию протяженностью 2020 метров.

Евгений Куйвашев, Лыжня России(2018)|Фото: www.instagram.com

Длина трассы для массового забега составит 2,5 км, а профессиональные спортсмены преодолеют путь в 10 км. Победители мужской и женской спортивной гонки, по сложившейся традиции, получат в подарок снегоходы. Самую большую и дружную команду ждет подарок в номинации "Самая спортивная семья", также награды получат самые юные и опытные участники. Всех гостей будут угощать солдатской кашей и горячим чаем.

Кроме этого, организаторы подготовили для участников и зрителей гонки обширную культурно-массовую программу, в которой примут участие областные коллективы и творческие группы Нижнетагильской филармонии, ДК "Юбилейный" и досугового центра "Урал". Ожидается, что 8 февраля полигон примет до 20 тысяч человек.

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Массовая гонка "Лыжня России" в Нижнем Тагиле стартует выстрелом из пушки

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Теги: Лыжня России, Куйвашев, Нижний Тагил



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Ранее 08.02.2020 13:15 Мск Свердловский губернатор выстрелил из пушки и пробежал на лыжах 2020 метров
Ранее 06.02.2020 07:55 Мск "Лыжню России" в Нижнем Тагиле пробегут 7,5 тысяч человек, включая губернатора и мэра

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