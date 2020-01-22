03 Августа 2020
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Армия и ВПК В России
система ПРО (2016) | Фото:http://polit.ru/

В Минобороны рассказали, какое время нужно для отражения ракетной атаки на Москву

Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы, которая поступила на боевое дежурство 24 года назад, проходит глубокую модернизацию. Об этом сообщил командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук газете "Красная звезда".

Кроме того, в ближайшее время на боевое дежурство заступят новые ракеты ПРО.

Отмечается, что скорость полета ракеты из новой системы составит более 3 километров в секунду. Это в 4 раза больше, чем скорость пули, выпущенной из автомата Калашникова.

"Противоракеты содержатся в шахтно-пусковых установках на стартовых позициях, расположенных вокруг Москвы", – отметил генерал-майор.

Для защиты Москвы от ракетного удара, по словам Грабчука, требуется всего несколько десятков минут.

Система ПРО способна засечь цель на дистанции в несколько тысяч километров, отличить истинную цель от ложной и осуществить пуск и наведение противоракет - такой противоракетный бой может длиться менее минуты.

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В Минобороны рассказали, какое время нужно для отражения ракетной атаки на Москву

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Теги: ракеты, москва, система про



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