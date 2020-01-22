Коронавирус, вызвавший пневмонию нового типа в Китае, мог передаться от летучих мышей

Китайские учёные продолжают исследования коронавируса нового типа, ставшего причиной гибели нескольких человек. Ранее сообщалось, что большинство заболевших бывали на Южно-Китайском оптовом рынке морепродуктов в городе Ухань. В этой связи возникли подозрения будто вспышка заболевания может быть как-то связана с дарами моря. По новым данным, как передаёт South China Morning Post, вирус мог передаться от летучих мышей.

Новый штамм вируса имеет того же предка, что и атипичная пневмония SARS, эпидемия которой бушевала в 2003 г. и сходен с вирусом HKU9-1, отмеченным у фруктовых летучих мышей (fruit bats).

Естественными носителями коронавируса могут быть именно эти животные, однако между их вирусом и тех, что обнаружен у людей, могут быть промежуточные варианты.

Ранее большинство ученых полагали, что новый вирус отличается от атипичной пневмонии и потому не сможет вызвать такую серьезную эпидемию.

Как сообщает Global Times, органы здравоохранения КНР опровергли завышенные цифры, ранее приводившиеся в западной прессе (там говорилось о 1700 заболевших пневмонией нового типа). Тем не менее, к настоящему времени известно, что заражены уже более четырёхсот человек, девять из которых скончались.