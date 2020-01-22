03 Августа 2020
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Общество В России Москва
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предложили запретить коллекторов

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств. Авторы его – депутаты-единороссы Юрий Волков и Сергей Вострецов – указывают, что половина россиян имеет непогашенные кредиты. В 2016 году был принят закон, регулирующий деятельность коллекторов, однако, "за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов только продолжает расти".
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"Так, в декабре 2019 года Федеральная служба судебных приставов обнародовала информацию о том, что число жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года", - указывают парламентарии.

"Зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес - угрозами, шантажом. Микрофинансовые организации незаконно, без письменного согласия граждан, передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах. В свою очередь, коллекторы при общении, как с должниками, так и с третьими лицами нередко оказывают психологическое давление, используют унижающие честь и достоинство выражения, высказывают угрозы", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты констатируют, что правоохранительные органы на жалобы граждан "зачастую не реагируют", а рынок коллекторских услуг "по-прежнему остается криминализированным".

"В связи с этим считаем необходимым запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - заключают депутаты.

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В Госдуме предложили запретить коллекторов

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Теги: коллекторские агентства, госдума, запрет



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