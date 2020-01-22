В Челябинской области два года не могут запустить станцию обеззараживания воды в поселке, где жители отравились питьевой водой

С докладом о реализации проекта "Чистая вода" в Челябинской области на заседании комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ выступил замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. По его словам, в регионе есть два проблемных объекта, которые были построены, но не сданы в эксплуатацию.

Первый – это станция обеззараживания воды в Кропачево.

Напомним, в августе 2015 года на территории поселка Кропачево произошла вспышка заболевания населения острыми кишечными инфекциями. 61 житель Кропачево обратился в больницы из-за острого отравления. Среди пострадавших было 44 ребенка. Причиной отравлений явилось наличие возбудителей кишечной инфекции в питьевой воде.

Было принято решение построить в поселке объект по очистки и обеззараживания воды. Объект построили, но не смогли ввести в эксплуатацию.

"Были выделены ресурсы на реализацию этого объекта. Объект построен, завершён в полном объеме. По данным администрации Ашинского района, объект не введен в эксплуатацию, не функционирует с весны 2018 года, находится под охраной городского поселения", - рассказал замминистра.

Администрация городского поселения планирует в текущем году привлечь специализирующую организацию для устранения дефектов и ввода объекта в эксплуатацию.

"Возбуждено уголовное дело, с администрацией поселения разбираются. После завершения всех этих процедур будет понятно, каким образом дальше объект вводить в эксплуатацию", - подчеркнул Белавкин.

Второй проблемный объект – фильтровальная станция водоочистки в Каслях. На строительство объекта из бюджета области было выделено 42 млн руб. Объект построили, но не ввели в эксплуатацию, а вся документация была утеряна.

"Возбуждено уголовное дело. Никакого решения нет, и виноватых не нашли, и доделать не получается. На сегодняшний день фильтровальная станция работает. Муниципалитет довел качество очистки воды до нормативных показателей. Мы надеемся, что в рамках возбужденного уголовного дела найдут виновных, изыщут соответствующие ресурсы и после этого объект может быть введен в эксплуатацию. На сегодняшний день его не вводят, потому что Нет никакой исполнительной документации. Хотя объект работает", - подчеркнул Иван Белавкин.