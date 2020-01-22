В Челябинской области два года не могут запустить станцию обеззараживания воды в поселке, где жители отравились питьевой водой

03 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/repair/flat/fine-finish/, подробности здесь.
YouDo: http://remont.youdo.com/electrician/cabling/tv-cable/, подробнее здесь.
http://remont.youdo.com/doors/replacement-lock/brand/cisa/, лучшие цены по ссылке.


    лакост футболки поло мужские вот

Общество Челябинская область
стакан с водой, вода (2016) | Фото: liveinternet.ru

В Челябинской области два года не могут запустить станцию обеззараживания воды в поселке, где жители отравились питьевой водой

С докладом о реализации проекта "Чистая вода" в Челябинской области на заседании комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ выступил замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. По его словам, в регионе есть два проблемных объекта, которые были построены, но не сданы в эксплуатацию.
Первый – это станция обеззараживания воды в Кропачево.

Напомним, в августе 2015 года на территории поселка Кропачево произошла вспышка заболевания населения острыми кишечными инфекциями. 61 житель Кропачево обратился в больницы из-за острого отравления. Среди пострадавших было 44 ребенка. Причиной отравлений явилось наличие возбудителей кишечной инфекции в питьевой воде.

Было принято решение построить в поселке объект по очистки и обеззараживания воды. Объект построили, но не смогли ввести в эксплуатацию.

"Были выделены ресурсы на реализацию этого объекта. Объект построен, завершён в полном объеме. По данным администрации Ашинского района, объект не введен в эксплуатацию, не функционирует с весны 2018 года, находится под охраной городского поселения", - рассказал замминистра.

Администрация городского поселения планирует в текущем году привлечь специализирующую организацию для устранения дефектов и ввода объекта в эксплуатацию.

"Возбуждено уголовное дело, с администрацией поселения разбираются. После завершения всех этих процедур будет понятно, каким образом дальше объект вводить в эксплуатацию", - подчеркнул Белавкин.

Второй проблемный объект – фильтровальная станция водоочистки в Каслях. На строительство объекта из бюджета области было выделено 42 млн руб. Объект построили, но не ввели в эксплуатацию, а вся документация была утеряна.

"Возбуждено уголовное дело. Никакого решения нет, и виноватых не нашли, и доделать не получается. На сегодняшний день фильтровальная станция работает. Муниципалитет довел качество очистки воды до нормативных показателей. Мы надеемся, что в рамках возбужденного уголовного дела найдут виновных, изыщут соответствующие ресурсы и после этого объект может быть введен в эксплуатацию. На сегодняшний день его не вводят, потому что Нет никакой исполнительной документации. Хотя объект работает", - подчеркнул Иван Белавкин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области два года не могут запустить станцию обеззараживания воды в поселке, где жители отравились питьевой водой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кропачево, станция обеззараживания воды, иван белавкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.09.2015 08:23 Мск Жителям поселка Кропачево, где от отравления пострадало около 60 человек, будут привозить чистую воду
Ранее 09.09.2015 18:03 Мск По факту массового отравления в Челябинской области назначены экспертизы
Ранее 08.09.2015 10:22 Мск Прокуратура озвучила результаты проверки после массового отравления жителей Кропачево: кому придется ответить
Ранее 02.09.2015 16:32 Мск Прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту массового отравления южноуральцев питьевой водой
Ранее 02.09.2015 08:15 Мск Глава Кропачево стал фигурантом административного дела из-за массового отравления людей
Ранее 01.09.2015 15:49 Мск Борис Дубровский взял на контроль ситуацию с массовым отравлением южноуральцев питьевой водой
Ранее 01.09.2015 13:21 Мск На Южном Урале более 60 человек отравились питьевой водой: возбуждено уголовное дело

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров