03 Августа 2020
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Образование Тюменская область
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков (2020) | Фото: ТюмГУ

Новый министр науки и высшего образования РФ сам выберет преемника на посту ректора ТюмГУ

Новый глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков, до перехода в Правительство руководивший Тюменским госуниверситетом, сам выберет преемника. По закону, именно возглавляемое им министерство назначает главу вуза, сообщили Накануне.RU в департаменте образования Тюменской области.

Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

И.о. ректора, как и будущего полноправного руководителя вуза, назначает федеральное министерство образования. Пока информации о назначениях нет.

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Новый министр науки и высшего образования РФ сам выберет преемника на посту ректора ТюмГУ

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Теги: Валерий Фальков, министр науки и высшего образования РФ, Тюменский госуниверситет, ректор



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Ранее 24.01.2020 11:54 Мск Новый министр науки и высшего образования назначил и.о. ректора ТюмГУ
Ранее 23.01.2020 14:52 Мск "ТюмГУ – бизнес-проект". Депутат облдумы – о том, как будет развиваться вуз, ректор которого стал министром науки и высшего образования

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