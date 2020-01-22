Новый министр науки и высшего образования РФ сам выберет преемника на посту ректора ТюмГУ

Новый глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков, до перехода в Правительство руководивший Тюменским госуниверситетом, сам выберет преемника. По закону, именно возглавляемое им министерство назначает главу вуза, сообщили Накануне.RU в департаменте образования Тюменской области.

Напомним, новый кабинет министров сформирован 21 января. Фальков, ранее попавший в состав комиссии, которая изменит Конституцию, назначен министром науки и высшего образования России.

И.о. ректора, как и будущего полноправного руководителя вуза, назначает федеральное министерство образования. Пока информации о назначениях нет.