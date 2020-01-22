03 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье трем иностранцам дали тюремные сроки за незаконное пересечение границы

В Курганской области осудили троих граждан Таджикистана за незаконное пересечение госграницы.

В конце сентября прошлого года иностранцы пешком из Казахстана пересекли границу в Петуховском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Всех троих ранее выдворили из России принудительно, въезд в страну им был запрещен.

Одному дали 2,5 года, второму - 2 года и третьему 1 год 11 месяцев в колонии общего режима.

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В Зауралье трем иностранцам дали тюремные сроки за незаконное пересечение границы

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Теги: Зауралье, Петухово, ФСБ, госграница, иностранцы, суд



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