В Зауралье трем иностранцам дали тюремные сроки за незаконное пересечение границы

В Курганской области осудили троих граждан Таджикистана за незаконное пересечение госграницы.

В конце сентября прошлого года иностранцы пешком из Казахстана пересекли границу в Петуховском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Всех троих ранее выдворили из России принудительно, въезд в страну им был запрещен.

Одному дали 2,5 года, второму - 2 года и третьему 1 год 11 месяцев в колонии общего режима.