СМИ: Мединский станет помощником Путина

Бывший министр культуры России Владимир Мединский станет помощником президента Владимира Путина по культуре, пишут издания РБК и "Ведомости".

Сейчас помощника по культуре у Путина нет, его советник по культуре – Владимир Толстой.

Один из источников "Ведомостей" сообщил, что у Мединского будут широкие полномочия и он сохранит влияние на культуру.

Владимир Мединский занимал должность министра культуры с 21 мая 2012 года. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы. На его место пришла Ольга Любимова, экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры.

Ранее Forbes составил антирейтинг самых непопулярных министров правительства Дмитрия Медведева. Лидирует среди них бывший глава Минкульта Владимир Мединский.