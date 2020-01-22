03 Августа 2020
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Политика В России
Иван Айвазовский, выставка, Третьяковка, галерея, Владимир Мединский (2016) | Фото: nakanune.ru

СМИ: Мединский станет помощником Путина

Бывший министр культуры России Владимир Мединский станет помощником президента Владимира Путина по культуре, пишут издания РБК и "Ведомости".

Сейчас помощника по культуре у Путина нет, его советник по культуре – Владимир Толстой.

Один из источников "Ведомостей" сообщил, что у Мединского будут широкие полномочия и он сохранит влияние на культуру.

Владимир Мединский занимал должность министра культуры с 21 мая 2012 года. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы. На его место пришла Ольга Любимова, экс-руководитель департамента кинематографии Министерства культуры.

Ранее Forbes составил антирейтинг самых непопулярных министров правительства Дмитрия Медведева. Лидирует среди них бывший глава Минкульта Владимир Мединский.

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СМИ: Мединский станет помощником Путина

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Теги: владимир мединский, помощник президента, владимир путин



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