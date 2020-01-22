В Екатеринбурге ночью произошел пожар в садовом товариществе: погибла девушка

В Екатеринбурге минувшей ночью произошел пожар в садовом товариществе. Погибла девушка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось в четвертом часу утра на улице Селькоровская. На площади в 30 кв.м огнем были повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка, перегородки и перекрытие двухэтажного садового дома.

В тушении пожара принимали участие пять единиц техники и 23 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в шестом часу.

Известно, что в огне погибла девушка, которая приехала в гости к хозяевам дома. Им самим удалось спастись.

Причина возгорания сейчас устанавливается.