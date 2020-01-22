03 Августа 2020
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Общество В России
Жириновский раздает деньги на Красной площади в Москве (2020) | Фото: infosmi.net

Только 63% россиян считают, что доход человека должен быть честно заработанным

Россияне считают, что везение и личные связи надежнее в деле достижения жизненного успеха, чем упорный труд. Это данные исследования Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, на которые ссылается RT.

Так, залогом достижения жизненного успеха 52% россиян считают везение и личные связи. Упорный труд способен улучшить жизнь по мнению 48% соотечественников.

В опросе участвовали две тысячи совершеннолетних жителей 22 регионов России.

Также 63% респондентов полагают, что доход человека должен состоять только из честно заработанных средств, а остальные 37% уверены, что можно иметь любые доходы вне зависимости от их источника.

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Только 63% россиян считают, что доход человека должен быть честно заработанным

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Теги: россияне, упорный труд, честно заработанные деньги, доход, успех



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