В Прикамье отменили заседание правительства в связи с уходом губернатора в министры

Намеченное на сегодня заседание правительства Пермского края не состоялось в связи с повышением губернатора Максима Решетникова до министра экономического развития. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Ожидалось, что на заседании будет рассмотрен вопрос о реализации в крае нацпроекта "Здравоохранение". В качестве докладчика должна была выступить Оксана Мелехова. Напомним, ранее в сети появилась петиция с требованием отставки министра - в тексте петиции жители края выразили недовольство оптимизацией. В свою очередь, Максим Решетников заявил, что причин для отставки Мелеховой нет и что проблемы в сфере здравоохранения решаются.

В пресс-службе Пермского края не уточнили, кто сейчас возглавляет регион. По нашим данным, пока эти обязанности выполняет глава администрации губернатора Леонид Политов. Назначить врио главы региона должен президент России Владимир Путин.

Отметим, что "обезглавленным" оказался не только регион, но и правительство края - в регионе губернатор также возглавлял и кабмин. Решение о том, кто будет возглавлять краевое правительство, примет назначенный Путиным врио губернатора. В настоящий момент правительство работает в прежнем составе.

Напомним, глава края Максим Решетников покинул губернаторский пост и назначен в новое Правительство России министром экономического развития.

Решетников был губернатором с сентября 2017 года. С апреля 2012 года работал руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы. Выборы губернатора состоятся 13 сентября.