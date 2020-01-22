На загоревшемся в Охотском море траулере произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере "Энигма Астралис", на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв и сохраняется угроза нового, сообщает ТАСС.

Траулер загорелся 21 января. Пожар был ликвидирован, однако к вечеру на судне вновь появилось открытое горение.

Ранее с горящего траулера было эвакуировано 47 моряков. Сообщалось, что на помощь пришло другое судно - экипаж перебрался на него. Погибших и пострадавших нет.

Как пишет Regnum, владелец "Энигма Астралис" ранее нарушал трудовое законодательство в сфере выплаты зарплаты.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту пожара.