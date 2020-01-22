В причастности ко взлому WhatsApp самого богатого человека в мире заподозрили саудовского наследного принца

Частные кибердетективы, которых нанял самый богатый человек в мире, основатель и совладелец Amazon Джефф Безос, заявили, что к взлому WhatsApp-переписки Безоса может иметь отношение саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Эксперты компании FTI Consulting, нанятые Безосом, рассказали, что устройство бизнесмена начало передавать приватные данные хакерам вскоре после того, как Джефф получил видеофайл с WhatsApp-аккаунта, связанного с принцем. С докладом детективов уже ознакомились представители ООН, они сделают официальное заявление 22 января.

При этом Саудовская Аравия отрицает причастность к взлому, называя выводы экспертов "абсурдными".

Ранее Безос обвинял во взломе таблоид National Enquirer, с которым имеет давний конфликт. Издание действительно опубликовало часть данных, полученных из смартфона бизнесмена, в частности, информацию о том, что со своей новой девушкой Джефф начал интрижку еще до развода. Этот факт мог повлиять на раздел имущества при разводе Безоса с женой Маккензи. Впрочем, потом выяснилось, что частично контент таблоиду слил брат этой самой любовницы богача Марк Санчес.