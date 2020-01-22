03 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге почти неделю ищут девушку, которая ушла к родственникам и исчезла

В Екатеринбурге разыскивают девушку, которая ушла к родственникам и исчезла.

Как сообщила в соцсетях сестра пропавшей, разыскивается 24-летняя Регина Гимранова. Она ушла из своего дома на Эльмаше еще 17 января и направилась к родственникам, но так до них и не дошла. На данный момент телефон девушки недоступен.

Регина Гимранова(2020)|Фото: Аделина Чотбаева

Приметы Регины: рост 170 см, стройного телосложения. В момент исчезновения была одета в красную куртку. Сестра девушки Аделина просит сообщить ей любую информацию о родственнице, написав в соцсетях.

Как сообщало Накануне.RU, также в Екатеринбурге продолжается розыск 37-летней Юлии Григорьевой, пропавшей в ноябре прошлого года. Следователями составлен фоторобот мужчины, который может быть причастен к ее исчезновению.

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В Екатеринбурге почти неделю ищут девушку, которая ушла к родственникам и исчезла

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Теги: девушка, розыск, пропала, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

Ранее 30.01.2020 11:11 Мск В Екатеринбурге нашлась девушка, которая в середине января пошла к родственникам и исчезла

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