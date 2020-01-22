Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

Согласно отдельной статье, этой деятельностью смогут заниматься профессиональные коллекторы. Для таких долгов, в отличие от прочих, не будет подразумеваться обязательный досудебный порядок возврата просрочки.

При этом отмечается, что эта версия документа не является окончательной.

Ранее СМИ, напротив, сообщали, что коллекторы полностью потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.

Как писали "Известия", законопроект, запрещающий коллекторам работать с задолженностью за ЖКУ по агентской схеме, будет разработан до конца января 2020 года.

Напомним, в марте 2019 года в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам. Его автором выступила заместитель председателя ГД Ирина Яровая.

По ее словам, действующее законодательство фактически допускает передачу коллекторам права взимать задолженности по коммунальным платежам. Это приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан.