Число жертв коронавируса 2019-nCoV достигло девяти, более 400 человек заражены

Уже девять человек скончалось в Китае от пневмонии, вызываемой новым штаммом коронавируса. Число заболевших при этом увеличилось до 440, тогда как еще накануне жертв вируса было шестеро, а заболевших насчитывалось около 200.

Новый тип коронавируса назвали 2019-nCoV. Накануне первый заболевший им был выявлен в США, им оказался приехавший из Китая турист. Ранее заболевшие новым вирусом были выявлены в Южной Корее, Японии и Таиланде.

Накануне также появились и хорошие новости о вирусе, и плохие. Плохие – ученые выяснили, что вирус передается не только от животных к человеку (собственно, как и произошло инфицирование новым вирусом), но и от человека к человеку. Заболевших выявили среди врачей, вступавших в контакт с пациентами. Хорошие новости – уже как минимум три группы ученых разрабатывают вакцину от вируса: в Китае и в США. Благодаря оперативной расшифровке генома вируса китайскими учеными, их коллеги-вирусологи по всему миру имеют возможность начать работу над лекарством от вируса. Кроме того, создание вакцины от коронавируса значительно проще, чем от гриппа или ВИЧ.