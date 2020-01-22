03 Августа 2020
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Общество За рубежом
(2016) | Фото: Газета.Ru

Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера, который ждал ее 35 лет

Пока публика обсуждала романы Памелы Андерсон с футболистом Адилем Рами и разоблачителем Джулианом Ассанжем, звезда Playboy и "Спасателей Малибу" взяла и тайно вышла замуж за давнего друга, 74-летнего продюсера Джона Питерса.

Новоиспеченные супруги знают друг друга уже 35 лет. Сразу после знакомства у них была интрижка, но потом у Памелы стремительно начала развиваться карьера, она встречала других мужчин, за которых выходила замуж. В итоге нынешний брак стал для нее пятым (как и для жениха).

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Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера, который ждал ее 35 лет

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Теги: памела андерсон, свадьба, тайный брак



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