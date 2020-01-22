СМИ: в регионах снизилась эффективность управления

Эффективность управления регионами в 2019 году снизилась.

Об этом следует из ежегодного рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций. По сравнению с 2018 годом средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений. При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 регионов.

Эта тенденция отражает проблемы, возникшие в системе регионального управления после выборов президента в 2018 году, говорится в докладе. В частности, у федерального центра стало возникать много претензий по поводу реализации в регионах национальных проектов и майского указа главы государства, а также реформ в социальной, экологической и других сферах.

В самом губернаторском корпусе усилилось расслоение между "успешными управленцами, решающими и традиционно закрепленные за регионами, и специально поставленные центром задачи», и руководителями, которые «отстали от времени", пишут "Ведомости".

Как ранее писало Накануне.RU, власти сейчас необходимо мобилизоваться, чтобы эти угрозы для себя нейтрализовать, снять социальное напряжение, повысить эффективность госаппарата, так как чиновники перед транзитом власти проявляют невиданную "разбалансировку" в политике. Элиты в нервозном состоянии, не получая сигналов о том, к чему готовиться, они демонстрируют беспокойство, политологи называют это "эффектом уходящего президента".