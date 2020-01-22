03 Августа 2020
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Уралочка-НТМК (2019) | Фото: Уралочка-НТМК

"Уралочка-НТМК" победила во Франции клуб "Канн"

В четвёртом туре Лиги чемпионов "Уралочка-НТМК" победила во Франции клуб "Канн".

Как сообщили Накануне.RU в уральском клубе, волейболистки были сильнее в пяти партиях (24:26, 25:22, 25:21, 21:25, 15:13). Это вторая победа команды в европейском турнире. Шансы на выход из группы у свердловского клуба по-прежнему остаются.

В первом туре "Уралочка" уступила в гостях московскому "Динамо". Во втором туре волейболистки в напряжённом матче проиграли в ДИВСе "Канну" в пяти партиях. В третьем туре была одержана первая победа над болгарской "Марицей". И сейчас есть вторая и первая гостевая.

"Канн" – самый успешный клуб французского игрового спорта и один из самых старых клубов страны.

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"Уралочка-НТМК" победила во Франции клуб "Канн"

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Теги: Уралочка-НТМК, волейбол



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