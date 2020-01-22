03 Августа 2020
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Общество В России
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

Синоптик объяснил аномально теплую погоду в России

Этой зимой погоду в России определяет теплый ветер с Атлантики, именно поэтому на азиатской территории страны экстремально тепло.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. "Это так называемый Восточно-Сибирский антициклон, он и определяет погоду", — отметил он.

По словам синоптика, в этом сезоне антициклон не сформировался. Воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, сообщает РИА "Новости".

Ранее синоптики отмечали, что январь в Екатеринбурге в этом году аномально теплый: средняя температура воздуха превышает норму на 7,4 градуса. Вместе с тем, температурных рекордов зафиксировано не было: такие показатели были отмечены в 2007 году, когда столбики термометров 20 и 21 января поднялись до плюс 4,4 и 4,1 градуса соответственно.

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Синоптик объяснил аномально теплую погоду в России

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Теги: погода, температура, синоптики



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