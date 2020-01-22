Емельяненко арестован за хулиганство

Суд Анапы арестовал на семь суток российского бойца ММА Александра Емельяненко по статье о хулиганстве.

Известно, что спортсмен на протяжении нескольких дней он проводил тренировки в Анапе. По предварительным данным, Емельяненко был привлечен к ответственности за нарушение общественного порядка во время пребывания на базе отдыха "Спорт", сообщает ТАСС.

Напомним, в 2019 году Емельяненко был задержан в Москве. Спортсмен оштрафован за то, что якобы распивал алкоголь в общественном месте. на бойца составлен протокол за административное нарушение по части 1 статьи 20.20 КоАП РФ (распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом). Санкция по данной статье предусматривает штраф от 500 до 1,5 тыс. руб.