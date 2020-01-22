03 Августа 2020
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Политика В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

СМИ: с 2022 года заработает новая пенсионная схема

Новая система пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, сообщил первый заместитель Банка России Сергей Швецов.

По его словам, публикация редакции законопроекта с учетом результата общественного обсуждения планируется уже в феврале 2020 года. В Госдуму документ поступит предстоящей осенью, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, россияне, которые будут участвовать в новой системе накопительных пенсий, смогут оформить налоговый вычет до 120 тыс. руб.

Как сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, инициатива разработчиков проекта была поддержана на самом высоком уровне.

"Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов поддержал предложение о том, чтобы социальный налоговый вычет в размере 120 тыс. руб. был учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, превышающих 6% зарплаты", — сказал он.

Отсюда следует, что для участников новой системы пенсионных накоплений будет предусмотрено три льготы: налоговый вычет по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, повышающий коэффициент (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль и вышеуказанная.

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СМИ: с 2022 года заработает новая пенсионная схема

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Теги: пенсия, пенсионеры,



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