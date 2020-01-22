03 Августа 2020
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Общество В России
Олег Соколов на реконструкции Бородинской битвы, 4 сентября 2016 года (2019) | Фото: Кирилл Калиников / Sputnik / Scanpix / LETA

Расчленитель Соколов прошел психиатрическую экспертизу

Завершена экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка и расчленителя Олега Соколова

Как сообщил его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас есть уверенность, что специалисты признали Соколова вменяемым.

"До конца января мы, думаю, изучим все результаты", - отметил правозащитник, сообщает ТАСС.  

Как сообщалось ранее, возможно, Соколов не сможет заработать на мемуарах о жизни с убитой им девушкой. Предложение не отдавать осужденным преступникам гонорары от продажи их воспоминаний направил в адрес Генпрокуратуры депутат Госдумы Иван Сухарев. Он считает, что осужденные, получившие популярность за счет общественного резонанса вокруг своих преступлений, не должны иметь возможности зарабатывать на этом.

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Расчленитель Соколов прошел психиатрическую экспертизу

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Теги: Соколов, убийство, расчленитель



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Ранее 21.02.2020 14:12 Мск Суд над историком Олегом Соколовым может начаться в апреле – адвокат
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