Расчленитель Соколов прошел психиатрическую экспертизу

Завершена экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка и расчленителя Олега Соколова.

Как сообщил его адвокат Александр Почуев, защита в ближайшее время ознакомится с ее результатами, но уже сейчас есть уверенность, что специалисты признали Соколова вменяемым.

"До конца января мы, думаю, изучим все результаты", - отметил правозащитник, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, возможно, Соколов не сможет заработать на мемуарах о жизни с убитой им девушкой. Предложение не отдавать осужденным преступникам гонорары от продажи их воспоминаний направил в адрес Генпрокуратуры депутат Госдумы Иван Сухарев. Он считает, что осужденные, получившие популярность за счет общественного резонанса вокруг своих преступлений, не должны иметь возможности зарабатывать на этом.