03 Августа 2020
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Экономика В России
(2005) | Фото: ТВС

Сбербанк отразил мощнейшую DDoS-атаку

Сбербанк отразил мощнейшую за всю историю банка кибератаку, которая произошла в январе 2020 года.

Как сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов, атака была выполнена с помощью автономных устройств. "Преступники создали мощный чат-бот", - сказал Кузнецов. По его словам, госбанк успешно отразил кибератаку.

Также он сообщил, что в ноябре - декабря 2019 года Сбербанк предотвратил несколько попыток хищения персональных данных своих клиентов, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, широкое распространение сетей 5G приведет к увеличению мощности и частоты DDoS-атак, говорится в отчете компании Group-IB.

Провайдеры могут столкнуться с новыми атаками в связи с доступом злоумышленников к большему набору IP-адресов и увеличением пропускной способности сетей, считают эксперты.

Кроме того, еще больше масштабируется такая популярная практика, как распространение через взломанные устройства вредоносных программ.

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Сбербанк отразил мощнейшую DDoS-атаку

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Теги: DDoS-атака, Сбербанк



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