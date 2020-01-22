03 Августа 2020
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Общество В России За рубежом
(2004) |

Роспотребнадзор сообщил, как защититься от китайского вируса

Российским туристам, которые собираются в Китай, нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться новым коронавирусом.

Роспотребнадзор рекомендует избегать посещения рынков, где продаются животные или морепродукты, а также зоопарки и любые массовые мероприятия с участием зверей. При этом в пищу необходимо употреблять только те продукты, которые прошли термическую обработку. Пить нужно бутилированную воду.

Российским путешественникам рекомендуется регулярно использовать средства защиты органов дыхания, а также мыть руки после посещения общественных мест, сообщает Lenta.ru.

Напомним, пневмония, вызванная новым коронавирусом, была диагностирована у, по меньшей мере, 41 человека в Китае (12 уже переболели и выписаны, однако пять находятся в тяжелом состоянии), один случай зарегистрирован в Таиланде – в эту страну приехала жительница Уханя. Многие страны, в том числе и Россия, ввели в аэропортах тепловизорный досмотр пассажиров, прибывающих рейсами из Китая.

Российские ученые менее чем за неделю разработали тест на коронавирус, ставший причиной смерти нескольких человек в Китае. Меры безопасности усилены в пунктах пропуска через госграницу. Метод выявления патогена вывели сотрудники ГНЦ ВБ "Вектор".

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Роспотребнадзор сообщил, как защититься от китайского вируса

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Теги: Роспотребнадзор, вирус, Китай



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